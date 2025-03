Jorrel Hato schuldbewust: "Dit neem ik mezelf wel echt kwalijk"

Jorrel Hato stak na afloop van het duel tussen het Nederlands elftal en Spanje de hand in eigen boezem. De Ajacied deelde in de slotfase een harde tackle uit op Le Normand, waarna hij met een rode kaart moest inrukken.

"Dit neem ik mezelf kwalijk. Als ik het nog had kunnen omdraaien, had ik het gedaan", vertelt Hato, geciteerd door NU.nl. "Zijn reactie was overdreven, maar ik vond het een terechte rode kaart. Ik dribbelde op en kreeg op het laatste moment een zetje. Er ontstond een fifty-fiftyduel, waarbij ik hem vol raakte. Ik wist dat het rood was."

Het was niet het enige ongelukkige moment waar Hato bij betrokken was. Ook bij de 0-1 van Nico Williams was de Ajacied betrokken. "Mijn aanname was niet goed, waardoor ik mezelf in de problemen bracht", gaat hij verder. "Op dit niveau is zo'n fout dodelijk en wordt het direct afgestraft."

"Het is lekker dat je je herpakt na zo'n fout. En ik vond het mooi om me met een van de beste buitenspelers ter wereld te meten. Maar ik pak wel rood en het wordt nog 2-2. Ik zag die goal vanuit de kleedkamer op televisie. Het was een ongelukkige tegengoal", aldus Hato.