'Jorrel Hato serieus in de belangstelling: twee clubs in de race'

Arsenal en Liverpool zijn de laatste twee clubs die nog in de race zijn om de handtekening van Jorrel Hato. Dat meldt TBR Football .

Hato werd de afgelopen tijd aan meerdere clubs gelinkt, maar volgens het Engelse medium zijn alleen Arsenal en Liverpool nu nog serieus in de race. Beide ploegen kunnen een versterking op de linksbackpositie goed gebruiken. Arsenal beschikt over meerdere spelers op die positie, maar gaat na dit seizoen een aantal verkopen. Ook bij Liverpool lijkt er doorgeselecteerd te gaan worden.

Naar verluidt moeten de Engelse grootmachten ongeveer 46 miljoen euro op tafel leggen om Hato los te weken bij Ajax, maar of de Amsterdammers de jonge verdediger komende zomer al willen laten gaan is afwachten. De verwachting is dat Ajax komende zomer ook al afscheid gaat nemen van Kenneth Taylor en Brian Brobbey.