Jorrel Hato teleurgesteld: "Een vervelend leermoment voor mij"

Oranje speelde gelijk tegen Europees kampioen Spanje, een spannende 2-2. Jorrel Hato was zichtbaar teleurgesteld na de wedstrijd. Ondanks een fout bij de openingstreffer knokte hij zich goed in de wedstrijd, vooral in de duels met Lamine Yamal. Maar uiteindelijk moest hij in de tweede helft van het veld na een ongelukkige overtreding op Robin Le Normand, wat resulteerde in een rode kaart.

Hato blikte terug op de openingstreffer die hij veroorzaakte in duel met Lamine Yamal. "Het was een mooie uitdaging om tegen hem te spelen, toch de beste rechtsbuiten op dit moment ter wereld. Je ziet hem vaak op televisie voorbijkomen, weet dat hij korte dribbels heeft, met snelheid in zijn actie. Ik wilde kort zitten, hem niet te veel ruimte in zijn actie geven. Het begin was natuurlijk een flinke domper. Die tegentreffer begon met een slechte aanname van mij, waardoor ik mezelf in de problemen bracht. Op dit niveau is zoiets gewoon dodelijk. Hij pakte de bal af en toen werd het meteen afgestraft. Een vervelend leermoment voor mij", vertelt hij aan Voetbal International.

In de tweede helft ging het mis voor Hato. Een ongelukkige tackle op Robin Le Normand resulteerde in een rode kaart. "Op dat moment wist ik al: dit wordt rood. Ik raakte hem wel, voor mijn gevoel niet zo hard dat hij zo overdreven hoefde te gaan rollen, maar ik had al wel gelijk het gevoel dat de scheidsrechter de rode kaart zou trekken. Pfff, echt heel erg balen. Ik heb de beelden nog niet teruggezien, maar het was een onnodige rode kaart van mij. Het was een fiftyfifty-bal en ik zet mijn voet vooruit", vertelt hij.

Het was een teleurstelling, maar hij kreeg veel steun van zijn teamgenoten. "Dat is gewoon echt balen. Na afloop kwamen veel spelers in de kleedkamer naar me toe. Ze steunden me. Dat helpt wel, maar op dit moment overheerst wel echt de teleurstelling. Mijn interlandperiode zit er nu opeens op, ja. Ik zal de return van komende zondag op televisie moeten kijken. Het is echt jammer dat die 2-2 nog viel, maar ik denk wel dat we tevreden mogen zijn als ploeg. We hebben een goede wedstrijd gespeeld en hebben zondag alle kans om door te gaan", aldus Hato.