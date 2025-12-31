HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Jorrel Hato terug naar Ajax? "Is ook voor Chelsea aantrekkelijk"

Bjorn
bron: FCUpdate.nl
Jorrel Hato
Jorrel Hato Foto: © BSR Agency

Ajax is op zoek naar een nieuwe linksback en zou daarvoor kunnen aankloppen bij een oude bekende. Volgens Tijmen Gerritsen van FCUpdate moeten de Amsterdammers een poging wagen bij Jorrel Hato.

"Een opvallend, maar niet ondenkbaar alternatief is een tijdelijke terugkeer van Jorrel Hato", schrijft Gerritsen. "De verdediger maakte afgelopen zomer voor een fors bedrag de overstap naar Chelsea, maar komt in Londen vooralsnog weinig aan spelen toe."

"Een huurdeal zou voor Ajax sportief gezien een buitenkans zijn", vervolgt hij. "Hato heeft zich jarenlang bewezen in het shirt van Ajax en zal geen aanpassingstijd nodig hebben. Daarom zou het voor Chelsea ook aantrekkelijk zijn om Hato aan de Amsterdammers te verhuren. Tegelijkertijd zou een tijdelijke huurconstructie de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff ruimte geven om de Ajax-selectie komende zomer in te richten naar zijn wensen."

Gerelateerd:
Quilindschy Hartman

Quilindschy Hartman laat van zich horen: "Ik ga niet naar Ajax"

0
Michel Doesburg

'Doesburg begeerd door Ajax': "Ik was daar liever niet meer"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Jorrel Hato
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd