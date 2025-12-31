Jorrel Hato terug naar Ajax? "Is ook voor Chelsea aantrekkelijk"

Ajax is op zoek naar een nieuwe linksback en zou daarvoor kunnen aankloppen bij een oude bekende. Volgens Tijmen Gerritsen van FCUpdate moeten de Amsterdammers een poging wagen bij Jorrel Hato.

"Een opvallend, maar niet ondenkbaar alternatief is een tijdelijke terugkeer van Jorrel Hato", schrijft Gerritsen. "De verdediger maakte afgelopen zomer voor een fors bedrag de overstap naar Chelsea, maar komt in Londen vooralsnog weinig aan spelen toe."

"Een huurdeal zou voor Ajax sportief gezien een buitenkans zijn", vervolgt hij. "Hato heeft zich jarenlang bewezen in het shirt van Ajax en zal geen aanpassingstijd nodig hebben. Daarom zou het voor Chelsea ook aantrekkelijk zijn om Hato aan de Amsterdammers te verhuren. Tegelijkertijd zou een tijdelijke huurconstructie de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff ruimte geven om de Ajax-selectie komende zomer in te richten naar zijn wensen."