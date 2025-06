Jorrel Hato terug op oude positie: "Er is niet veel veranderd"

Na een lang seizoen met Ajax is Hato nu met Jong Oranje in Slowakije voor het EK. Tegen Denemarken kan hij zondagavond zijn 57ste wedstrijd van het seizoen spelen. "Dat voel je wel in de benen, ja", geeft hij toe in gesprek met het Algemeen Dagblad. De negentienjarige verdediger is nog niet toe aan vakantie. "Nee, nog niet. Eerst dit EK."

Onder Francesco Farioli was Hato steevast linksachter, maar nu staat hij weer in het centrum van de defensie. "Natuurlijk heb ik altijd gezegd dat ik me op deze plek comfortabeler voel. Aan de andere kant, het is maar een positie. Er is niet veel veranderd", laat de international weten. "Het is niet heel anders dan bij Ajax."