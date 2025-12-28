'Jorrel Hato verrassend bovenaan winters verlanglijstje van Ajax'

Ajax hoopt deze winter een spectaculaire terugkeer van Jorrel Hato te kunnen realiseren. Dat schrijft de Telegraaf zondagochtend

Ajax wil zich deze winter versterken met een nieuwe linksback. De Amsterdammers hebben een aantal namen in het vizier, maar volgens het medium staat Hato met stipt bovenaan dat verlanglijstje. De verdediger zou voor de rest van het seizoen op huurbasis overgenomen moeten worden van Chelsea.

De interesse is opvallend. Hato werd afgelopen zomer nog voor ruim veertig miljoen euro verkocht aan Chelsea. De negentienjarige Nederlander komt in zijn eerste halfjaar in Londen echter nog weinig aan de bak.