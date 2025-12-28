AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
'Jorrel Hato verrassend bovenaan winters verlanglijstje van Ajax'

Max
bron: De Telegraaf
Jorrel Hato voor Chelsea
Jorrel Hato voor Chelsea Foto: © BSR Agency

Ajax hoopt deze winter een spectaculaire terugkeer van Jorrel Hato te kunnen realiseren. Dat schrijft de Telegraaf zondagochtend

Ajax wil zich deze winter versterken met een nieuwe linksback. De Amsterdammers hebben een aantal namen in het vizier, maar volgens het medium staat Hato met stipt bovenaan dat verlanglijstje. De verdediger zou voor de rest van het seizoen op huurbasis overgenomen moeten worden van Chelsea.

De interesse is opvallend. Hato werd afgelopen zomer nog voor ruim veertig miljoen euro verkocht aan Chelsea. De negentienjarige Nederlander komt in zijn eerste halfjaar in Londen echter nog weinig aan de bak. 

Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws Jorrel Hato
