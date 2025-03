Jorrel Hato weg bij Ajax? "Ik denk wel dat hij er klaar voor is"

Ajax speelde donderdagavond in de Johan Cruijff Arena tegen Eintracht Frankfurt en dat betekende voor Jorrel Hato alweer zijn 100e wedstrijd. Karim El Ahmadi is vol lof over de talentvolle verdediger, die op meerdere posities uit de voeten kan.

"Misschien zal hij wel dezelfde weg bewandelen als Timber (Jurriën, red.), die eigenlijk ook altijd centraal stond. Die wordt bij Arsenal nu ook als back gebruikt", legt hij uit bij VoetbalPraat. "Ik weet niet of hij qua lengte in de Premier League echt centraal zou kunnen spelen. Dus ik denk dat als Hato naar de Premier League gaat, dat hij ook wel op de linksbackpositie uit de voeten kan", aldus El Ahmadi.

Ook Sjoerd Mossou is benieuwd naar de vervolgstap van Hato. "Dat ligt een beetje aan hemzelf en ook een beetje aan de plannen van Ajax. Hij heeft op zich totaal geen haast als je achttien bent (nu 19, red.)", benadrukt de verslaggever. "Het ligt er heel erg aan wat er komt. Het is een jongen die echt zorgvuldig kan kiezen. Als er een club komt die helemaal perfect past en die geweldige plannen heeft, dan gaat hij. Dat lijkt me duidelijk. Maar als hij de vijfde linksback bij AS Roma wordt dan moet hij het niet doen. Ik denk wel dat hij er klaar voor is", besluit Mossou.