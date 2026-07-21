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'Jorrel Hato wil na één seizoen alweer vertrekken bij Chelsea'

Gijs Kila
bron: Chelsea Chronicle
Jorrel Hato
Jorrel Hato Foto: © BSR Agency

Jorrel Hato lijkt na slechts één seizoen alweer open te staan voor een vertrek bij Chelsea. Volgens The Chelsea Chronicle heeft de twintigjarige verdediger één duidelijke ambitie: ook komend seizoen wekelijks uitkomen in de Champions League.

Chelsea betaalde vorige zomer liefst 44 miljoen euro aan Ajax voor Hato, die een contract tekende tot medio 2032. De Oranje-international kwam in zijn eerste seizoen tot 22 Premier League-duels, maar beleefde met The Blues een teleurstellend jaar. De Londense club eindigde als tiende en greep naast Europees voetbal.

Hoewel Chelsea ervan uitging dat Hato na het vertrek van Marc Cucurella naar Real Madrid de vaste linksback zou worden, lijkt de verdediger andere plannen te hebben. Volgens The Chelsea Chronicle is Hato via tussenpersonen aangeboden bij Arsenal en Manchester United. "Chelsea verwachtte dat Hato de nieuwe eerste linksback zou worden. Na een teleurstellend seizoen hebben tussenpersonen de Nederlander echter aangeboden bij Arsenal en Manchester United."

De voornaamste reden zou sportief van aard zijn. Hato wil zich blijven meten op het hoogste Europese podium. "Hij is pas 20 jaar oud, maar heeft enkel de ambitie om op het hoogste niveau te voetballen. Hato wil niets liever dan ook volgend seizoen een vaste waarde zijn in de Champions League."

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