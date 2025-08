'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

Jorrel Hato heeft vrijdag met succes de medische keuring doorstaan in Londen, zo meldt transferexpert Fabrizio Romano. Daarmee lijkt niets een miljoenentransfer naar Chelsea nog in de weg te staan.

De negentienjarige verdediger reisde vrijdag af naar de Engelse hoofdstad, waar hij zich meldde bij zijn aanstaande nieuwe club. Chelsea onderwierp het Ajax-talent aan diverse medische tests, die hij zonder problemen heeft doorstaan. “All done”, zegt Romano in een video op zijn YouTube-kanaal, waarmee hij bevestigt dat de medische formaliteiten zijn afgerond.

De volgende stap is het ondertekenen van een langlopend contract. Hato zal – of heeft inmiddels – een verbintenis van zeven jaar ondertekend bij The Blues. Ajax ontvangt naar verluidt een transfersom van tussen de 43 en 44 miljoen euro. Een deel van dat bedrag wil de Amsterdamse club investeren in Ko Itakura van Borussia Mönchengladbach.

Wanneer Chelsea het nieuws officieel naar buiten brengt, blijft vooralsnog onduidelijk.