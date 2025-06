Jorrel Hato ziet eigen transferwaarde naar recordhoogte stijgen

Jorrel Hato maakt nog altijd een geweldige ontwikkeling door bij Ajax. De verdediger is nog maar 19 jaar, maar is niet meer weg te denken uit de defensie van de Amsterdammers.

En dat is natuurlijk terug te zien in de geschatte transferwaarde van Hato. Transfermarkt taxeerde hem in december 2024 nog op zo'n 30 miljoen euro, maar de verdediger is in een paar maanden tijd flink gestegen. Zijn marktwaarde wordt tegenwoordig geschat op 35 miljoen euro en dat is een recordhoogte voor de Ajacied. Tevens is hij de Ajacied die de hoogste waarde vertegenwoordigd.

Hato is zogezegd 19 jaar oud, maar speelde al 111 wedstrijden in het eerste elftal van Ajax. Hierin scoorde de verdediger vier keer, terwijl hij negen keer een assist verzorgde. Hij heeft in de Johan Cruijff Arena nog een contract tot medio 2028.