Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Jorrel Hato zoekt Ajax-fans op na wedstrijd: "Het was wel raar"

Arthur
bron: Hayters TV
Jorrel Hato gaat naar de Ajax-fans toe
Jorrel Hato gaat naar de Ajax-fans toe Foto: © Pro Shots

Jorrel Hato speelde donderdag voor het eerst tégen Ajax en hij is zijn oude club zeker nog niet vergeten. De jongeling liep na afloop van het voor Ajax kansloze duel met Chelsea naar het uitvak toe.

Wout Weghorst benoemde het uitvak al als 'man van de wedstrijd' aan Ajax-kant en dat was niet zonder reden. De tweeduizend meegereisde supporters waren in de stromende regen luidkeels aanwezig, ondanks een hopeloze 5-1 achterstand.

Na afloop stapte Hato ook af op de uitfans. De geboren Rotterdammer doorliep de jeugdopleiding van Ajax en was vorig jaar een steunpilaar in de selectie die net geen kampioen werd. Het leverde hem wel een transfer op naar Chelsea, dat 44 miljoen euro overmaakte naar de bankrekening van Ajax. Zijn oude club is Hato echter niet vergeten. De linkspoot werd toegezongen en er werd massaal voor hem geklapt.

"Het was voor mij natuurlijk een hele speciale wedstrijd tegen mijn oude club", wordt Hato na afloop geciteerd door Hayters TV. "Wij speelden een hele goede wedstrijd. Tuurlijk veranderde het spelbeeld na de rode kaart voor Ajax, maar we verzwakten niet en we bleven kansen creëren. Het was wel raar om tegen Ajax te spelen", erkent hij, "Aan het begin was ik ook een beetje zenuwachtig. Maar uiteindelijk was het wel leuk", besluit hij.

