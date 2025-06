Jorthy Mokio blikt terug: "Ik was in shock toen ik het hoorde"

Jorthy Mokio was verrast door de beslissing van Francesco Farioli om Ajax na één seizoen alweer te verlaten. De Belgische middenvelder had naar eigen zeggen een goede band met de Italiaanse trainer.

"Ik was in shock toen ik het hoorde", zegt Mokio in gesprek met Het Nieuwsblad. "Hij is toch belangrijk voor mij geweest. Ik heb dankzij hem alle minuten kunnen maken dit seizoen. We hadden echt een goede band en vanaf dag één geloofde hij heel erg in mij."

Bij Ajax is John Heitinga inmiddels aangesteld als de opvolger van Farioli. Mokio weet nog niet op welke positie hij zich gaat richten onder de nieuwe trainer. "We zien wel waar de coach mij neerzet', aldus de jongeling. 'Ik speel het liefst op het middenveld. Daar voel ik me meer comfortabel bij. Vroeger speelde ik als spits, dus dan denk je van nature toch net iets minder aan verdedigen."