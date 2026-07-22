Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

Jorthy Mokio dankt Ajacied: "Dat heeft hij me duidelijk gemaakt"

Stefan
Jorthy Mokio tegen Panathinaikos
Jorthy Mokio tegen Panathinaikos Foto: © Pro Shots

Jorthy Mokio is enorm ambitieus bij Ajax. De Belgische middenvelder wil eerst het hoofdtoernooi van de Conference League bereiken, maar kijkt natuurlijk ook verder dan dat.

"Onze doelstelling is sowieso Ajax terugbrengen naar waar het hoort: in de Champions League. En dus moeten we dit seizoen kampioen worden", vertelt Mokio in De Telegraaf. De eerste doelstelling is echter plaatsing voor de Conference League, het toernooi dat Ajax via de play-offs van afgelopen seizoen bereikte. "Voor een jonge speler als ik is het bovendien belangrijk twee duels in de week te spelen."

"Je wilt je week in, week uit in Europa laten zien. Ook daarom moeten we de Conference League in", vervolgt de jonge Belg, die vorig seizoen zijn contract tot medio 2031 verlengde. Jordi Cruijff speelde daar een grote rol in. "Hij heeft me het vertrouwen gegeven dat ik me hier verder kan ontwikkelen en veel wedstrijden kan spelen. Hij heeft me duidelijk gemaakt wat hij van me verwacht en graag wil zien. Dan denkt hij dat ik de top kan bereiken", aldus Mokio.

Zet in op Ajax in Europa!

Ajax speelt donderdag de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ruud Nijstad

Ruud Nijstad over oud-Ajacied: "In wedstrijden een irritante speler"

0
Hugo Borst

Hugo Borst wijst: "Ik begrijp dat Ajax kampioen móét worden..."

0
Lees meer:
Ajax wedstrijden Jorthy Mokio Ajax bestuur & beleid Jordi Cruijff Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena

'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

0
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Hedwiges Maduro in Amsterdam

Maduro: "Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Lastig vraagstuk rond nieuwe rol Godts: "Kan hij dat evenaren?"

'Ajax moet het zonder verdediger stellen tegen FK Vojvodina'

Jorthy Mokio dankt Ajacied: "Dat heeft hij me duidelijk gemaakt"

'Poolse club noemt NAC onrealistisch: transfer oud-Ajacied ketst af'

Ruud Nijstad over oud-Ajacied: "In wedstrijden een irritante speler"

Hugo Borst wijst: "Ik begrijp dat Ajax kampioen móét worden..."

'Ajax wil zich versterken met verbannen aanvaller van Wolves'

Sophie Kronenburg wint Scorito-pool: "Weet niet veel van voetbal..."
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws