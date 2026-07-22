Jorthy Mokio dankt Ajacied: "Dat heeft hij me duidelijk gemaakt"
Jorthy Mokio is enorm ambitieus bij Ajax. De Belgische middenvelder wil eerst het hoofdtoernooi van de Conference League bereiken, maar kijkt natuurlijk ook verder dan dat.
"Onze doelstelling is sowieso Ajax terugbrengen naar waar het hoort: in de Champions League. En dus moeten we dit seizoen kampioen worden", vertelt Mokio in De Telegraaf. De eerste doelstelling is echter plaatsing voor de Conference League, het toernooi dat Ajax via de play-offs van afgelopen seizoen bereikte. "Voor een jonge speler als ik is het bovendien belangrijk twee duels in de week te spelen."
"Je wilt je week in, week uit in Europa laten zien. Ook daarom moeten we de Conference League in", vervolgt de jonge Belg, die vorig seizoen zijn contract tot medio 2031 verlengde. Jordi Cruijff speelde daar een grote rol in. "Hij heeft me het vertrouwen gegeven dat ik me hier verder kan ontwikkelen en veel wedstrijden kan spelen. Hij heeft me duidelijk gemaakt wat hij van me verwacht en graag wil zien. Dan denkt hij dat ik de top kan bereiken", aldus Mokio.
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