Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

Stefan

Het is nog altijd onderwerp van gesprek: de contractsituatie van Jorthy Mokio bij Ajax. De talentvolle Belg heeft in Amsterdam nog een verbintenis tot medio 2027, maar wil graag langer bij de club blijven.

"Het ideale beeld is sowieso om hier te blijven, absoluut", vertelt Mokio voor de camera van ESPN. "We zijn ermee bezig. Ik ben zeker trots om bij Ajax te spelen. We gaan het de aankomende weken en maanden zien. Ik wil hier heel graag blijven, honderd procent. Het moet goed komen, zeker."

Mokio wordt binnenkort achttien jaar en zou dan dus alles zelf mogen bepalen. In de praktijk werkt dat echter anders. "Zelf bepalen? Ik moet zeker met mijn ouders en mijn familie praten. Maar wat ik zei: ik wil hier graag blijven", aldus Mokio.

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Owen Wijndal

Owen Wijndal is duidelijk: "Ik ga niet zomaar weg bij Ajax"

0
Alex Pastoor in Alkmaar

Pastoor tipt middenvelder bij Ajax: "Potentie om een stap te maken"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax wedstrijden Jorthy Mokio Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

0
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties