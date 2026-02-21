Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

Het is nog altijd onderwerp van gesprek: de contractsituatie van Jorthy Mokio bij Ajax. De talentvolle Belg heeft in Amsterdam nog een verbintenis tot medio 2027, maar wil graag langer bij de club blijven.

"Het ideale beeld is sowieso om hier te blijven, absoluut", vertelt Mokio voor de camera van ESPN. "We zijn ermee bezig. Ik ben zeker trots om bij Ajax te spelen. We gaan het de aankomende weken en maanden zien. Ik wil hier heel graag blijven, honderd procent. Het moet goed komen, zeker."

Mokio wordt binnenkort achttien jaar en zou dan dus alles zelf mogen bepalen. In de praktijk werkt dat echter anders. "Zelf bepalen? Ik moet zeker met mijn ouders en mijn familie praten. Maar wat ik zei: ik wil hier graag blijven", aldus Mokio.