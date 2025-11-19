'Jorthy Mokio kan weg bij Ajax: internationale top meldt zich'

Jorthy Mokio staat momenteel voor een moeilijke keuze, zo schrijft transferjournalist Sacha Tavolieri. Ajax zou dolgraag wil door met het grote talent, maar buitenlandse clubs hopen toe te slaan bij de jongeling, wiens contract in 2027 afloopt.

Uitkomst van contractonderhandelingen met Ajax lijken voorlopig op niks uit te lopen, weet Tavolieri. Mokio twijfelt over een langer verblijft in Amsterdam. Ajax zit in een lastige situatie, waardoor Mokio er niet zeker van lijkt of Ajax momenteel de club is waar hij moet zijn.

Buitenlandse clubs informeerden al bij de jongeling. Zo wordt Manchester United genoemd als 'één van de meest geïnteresseerde clubs'. Ook Newcastle United en Eintracht Frankfurt hopen hem op te kunnen halen. Mokio zou zijn keuze maken betreffende het beste 'sportieve plaatje'.