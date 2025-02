Jorthy Mokio lijkt keuze voor interlandcarrière gemaakt te hebben

Mokio droomt namelijk van een plaats in de selectie van de Rode Duivels. "Ik weet niet of hij volgende maand al geselecteerd zal worden voor de nationale ploeg, maar hij denkt er zeker aan. Al sinds twee jaar praat hij met mij over de wereldbeker van 2026. Hij richt zich op dat toernooi", aldus de vader van Mokio bij Het Belang van Limburg.

Naast uitkomen voor het nationale team van België kan Mokio ook nog uitkomen voor Congo. "Hij is trots op zijn Afrikaanse roots, maar hij is nog nooit in Congo geweest. Hij heeft een sterke band met de Belgische nationale ploeg. Hij is er al bij sinds de U15, waar hij de aanvoerdersband droeg", stelt zijn vader echter.

Een vaste positie heeft Mokio, die in Sittard als linksback werd opgesteld door Francesco Farioli, nog niet, stelt zijn vader. Het jonge talent is dan ook nog volop aan het ontwikkelen. "Hij leert nog op elke positie, maar ik denk toch dat zijn toekomst op de linkerkant in de defensie zal liggen. Toen we met Barcelona onderhandelden, vooraleer we opteerden voor Ajax, zeiden ze in Catalonië dat ze hem ook op die positie zagen", klinkt het.