'Jorthy Mokio onder de loep genomen': "Ik begrijp het verval"

Jorthy Mokio ontwikkelt zich in razend tempo bij Ajax en valt inmiddels ook op in zijn thuisland België. De linkspoot maakt daar veel indruk, al ziet analiste Imke Courtois ook logische momenten van wisselvalligheid.

"Hij is zeventien jaar, dus ik begrijp het verval, al is dat misschien te negatief uitgedrukt, wel een beetje. Hij is een vroeg volwassen jongen en heeft al een beetje het lijf van een volwassen kerel", zegt Courtois bij Rondo op Ziggo Sport.

Volgens haar beschikt Mokio over kwaliteiten die hem op meerdere posities kunnen helpen. "Hij heeft ook het volume in de wedstrijden", vervolgt ze. Hoewel Mokio in Amsterdam op het middenveld wordt gebruikt, ziet Courtois een andere toekomst voor zich. "Ik zie hem eerder evolueren tot centrale verdediger. Het is wel goed dat hij nu op het middenveld staat, zodat hij veel onder druk komt te staan en sneller beslissingen leert te nemen."