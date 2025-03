Jorthy Mokio schrijft geschiedenis met zijn debuut voor België

België dreigt te degraderen uit Divisie A van de Nations League na een pijnlijke 3-1 nederlaag tegen Oekraïne. Het debuut van bondscoach Rudi Garcia werd al binnen twaalf minuten een nachtmerrie. Het enige lichtpuntje was het debuut van de 17-jarige Jorthy Mokio.

Ondanks de komst van Garcia en de terugkeer van Thibaut Courtois begon België moeizaam aan de wedstrijd. De Real Madrid-doelman hield de eerste Oekraïense kansen nog tegen, maar kon niet voorkomen dat zijn team alsnog snel op achterstand kwam. Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku probeerden offensief iets te forceren, maar zonder succes.

Volgens Voetbal International staan door deze nederlaag de Belgen virtueel op degradatie en moet er zondag in Genk gewonnen worden om het tij te keren. Het chagrijn onder de supporters groeit, want de ploeg lijkt weinig vooruitgang te boeken. De enige positieve noot was het debuut van Ajax-middenvelder Jorthy Mokio, die met 17 jaar en 19 dagen de derde jongste debutant ooit werd voor België.