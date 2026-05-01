Jorthy Mokio twijfelt: "Heb nog geen definitieve keuze gemaakt"
Jorthy Mokio speelde tot dusver enkele minuten in de hoofdmacht van het nationale elftal van België. De middenvelder van Ajax zou echter overwegen om De Rode Duivels in te ruilen voor de nationale ploeg van Congo.
Het nieuws dat Mokio zou twijfelen is vrijdag naar buiten gekomen, maar de speler zelf heeft nog geen knoop doorgehakt. "Ik heb nog geen definitieve keuze gemaakt en dat doe ik sowieso ook niet voor het einde van het huidige seizoen", vertelt Mokio, geciteerd door De Telegraaf. En dat betekent dus ook dat deelnemen aan het WK met Congo geen optie is.
Mocht Mokio de switch maken naar het Afrikaanse land, dan zeggen de reglementen dat hij pas in 2028 op zijn vroegst zijn debuut kan maken. Binnen de KBVB weet men van de twijfels van Mokio. De komende weken gaat de Belgische bond in gesprek met de speler van Ajax, maar financiële beloftes zullen er niet gemaakt worden. In sommige Afrikaanse landen gebeurt dat wel.
Jorthy Mokio twijfelt: "Heb nog geen definitieve keuze gemaakt"
