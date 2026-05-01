2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Jorthy Mokio twijfelt: "Heb nog geen definitieve keuze gemaakt"

Jorthy Mokio speelde tot dusver enkele minuten in de hoofdmacht van het nationale elftal van België. De middenvelder van Ajax zou echter overwegen om De Rode Duivels in te ruilen voor de nationale ploeg van Congo.

Het nieuws dat Mokio zou twijfelen is vrijdag naar buiten gekomen, maar de speler zelf heeft nog geen knoop doorgehakt. "Ik heb nog geen definitieve keuze gemaakt en dat doe ik sowieso ook niet voor het einde van het huidige seizoen", vertelt Mokio, geciteerd door De Telegraaf. En dat betekent dus ook dat deelnemen aan het WK met Congo geen optie is.

Mocht Mokio de switch maken naar het Afrikaanse land, dan zeggen de reglementen dat hij pas in 2028 op zijn vroegst zijn debuut kan maken. Binnen de KBVB weet men van de twijfels van Mokio. De komende weken gaat de Belgische bond in gesprek met de speler van Ajax, maar financiële beloftes zullen er niet gemaakt worden. In sommige Afrikaanse landen gebeurt dat wel.

Gerelateerd:
Oscar Garcia

Óscar García verklapt: "Hij is er normaliter niet bij tegen PSV"

0
Óscar García

Ajax gaat erehaag vormen voor PSV: "Dat heeft de club besloten"

0
Mats Rots in De Grolsch Veste

'Mats Rots maakt transfer': "Die kan makkelijk bij Ajax spelen"

0
Jaap de Groot

Jaap de Groot reageert: "Dat gebeurt niet door Ajax te verkopen"

0
Paulo da Silva juicht na zijn goal voor Jong Ajax

Ajax-talent geniet in Amsterdam: "Hij heeft het naar zijn zin"

0
Ajax viert een doelpunt van Mika Godts

'FC Barcelona, Arsenal en Chelsea op de tribune voor Ajacied'

0
Wesley Sneijder

Sneijder verschijnt als 'Prins Pils' in bekend tv-programma

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit: "Die gooien zich helemaal vol in Spanje"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen: "Ajax vond het prima en gooide de boel dicht"

0
Óscar García verklapt: "Hij is er normaliter niet bij tegen PSV"

Jorthy Mokio twijfelt: "Heb nog geen definitieve keuze gemaakt"

Ajax gaat erehaag vormen voor PSV: "Dat heeft de club besloten"

Johan Inan onthult: "Jordi Cruijff wil hem het liefst behouden"

Bosz sprak PSV'er aan: "Had hem er graag bij gehad in Amsterdam"

'Mats Rots maakt transfer': "Die kan makkelijk bij Ajax spelen"

Van Oevelen wees Ajax af: "Niet het verhaal waar ik op hoopte"

PSV week voor Ajax-uit op Ibiza: "Biertje aan de lippen zetten"
