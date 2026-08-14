Jorthy Mokio verklaart matig spel: "Denk dat het daaraan ligt"
Jorthy Mokio kijkt naar zichzelf nadat Ajax niet heeft weten te winnen op bezoek bij Shelbourne FC. De jonge middenvelder vond zichzelf te slordig.
"Dit waren niet onze beste negentig minuten" is Mokio eerlijk voor de camera van Ziggo Sport. "We hadden het vorige week gewoon af moeten maken. Dat hebben we niet gedaan." Ondanks een matig veld, had Ajax het beter moeten doen. "Nee, we moeten geen excuses hebben. Dit is gewoon een groen veld, net als waar we elke dag op trainen en spelen."
"We moeten hier gewoon winnen. Dat willen de fans ook, dus dit is gewoon geen excuus", vindt de achttienjarige, die zichzelf een slechte wedstrijd zag spelen. "Ik denk dat ik in de eerste helft gewoon redelijk speelde. Maar in de tweede helft was ik slordig, dat moet er allemaal uit. Ik kan en moet gewoon beter."
Hij denkt te weten waar het aan ligt. "Ik denk dat het aan mijn focus ligt, het gewoon negentig minuten focussen en simpel spelen. Ik kies soms voor de moeilijke ballen als dat eigenlijk niet hoeft. De trainer zegt ook dat ik gewoon simpel moet spelen. Ik denk dat ik het veel te moeilijk maak voor mezelf en dan slordig word. Hoe ik dat eruit ga halen? Dat moet op de training beginnen. Ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd."
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