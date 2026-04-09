Jorthy Mokio verlengt bij Ajax: "Dankbaar dat hij wil blijven"
Jorthy Mokio heeft zijn contract bij Ajax verlengd. De middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis die hem tot medio 2031 speler van de Amsterdammers maakt.
Ajax maakt zelf melding van de contractverlenging van het Belgische talent. "Jorthy is nog maar net achttien jaar en hij heeft al bijna vijftig wedstrijden in het eerste elftal van Ajax gespeeld", reageert technisch manager Jordi Cruijff op de contractverlenging van Mokio. "In heel Europa is bekend hoeveel talent hij heeft."
"Wij zijn heel blij dat hij naar ons toe kwam om te zeggen dat hij graag langer bij ons wil blijven. Hij kan zich hier verder ontwikkelen en nog meer van waarde zijn voor Ajax. Wij zijn ervan overtuigd dat wij de komende seizoenen nog veel plezier aan hem gaan beleven", aldus Cruijff.
Cruijff overtuigde Ajacied: "Uit handen van reeks buitenlandse clubs"
Jorthy Mokio verlengt bij Ajax: "Dankbaar dat hij wil blijven"
Van Wolfswinkel over Ajax-wissels: "Wij hebben een betere bank"
"De enige voltreffer die Ajax noteerde, was Jordan Henderson"
'The Champ' wil oud-Ajacied assisteren: "Ben betere veldtrainer"
"Gloukh heeft wellicht geluk dat Godts een toptransfer afdwingt"
Cruijff krijgt kritiek: "Na Overmars is Ajax helemaal ingestort"
Sutalo onder vuur: "Schandalig dat zo'n speler bij Ajax loopt"
Inan vreest voor Ajax: "Die hebben heel veel geld uitgegeven"
Ajax-talenten aangepakt: "Ik heb ze niet gezien tegen FC Twente"
VIDEO | Berghuis tegen Van der Eijk: "Kinderachtig wat je doet"
Marcel Brands op zijn hoede: "Dat werd ooit ook over Ajax gezegd"
Suarez denkt aan spectaculaire terugkeer: "Als ze me nodig hebben"
Oud-Ajacied na miljoenentransfer: "Misschien ben ik te duur"
Spanning in subtop Eredivisie: "Heeft mede te maken met Ajax"
'RvC van Ajax praat niet meer met media': "Is echt niet aan ons!"
Alderweireld (37) wil snel terugkeren: "Als ze me nodig hebben..."
Van Kempen noemt twee zwakste schakels bij Ajax: "Echt slecht"
'Voormalig doelwit van Ajax nu in beeld bij Spaanse subtopper'
'PSV neemt Ajax niet serieus en vertrekt vlak voor duel naar Ibiza'
'Jordi Cruijff wil vleugelaanvaller gratis gaan ophalen bij PSG'
Ziyech in opspraak en ontvangt ernstig dreigement vanuit Israël
Evgeniy Levchenko over paspoortgate: "Mensen sloten hun ogen!"
Farioli op weg naar Ajax-scenario? "Het is een teleurstelling"
Johan Derksen snapt Ajax niet: "Hoe kunnen ze die nou kopen?"
Van Rooij poseert met jonge Ajax-supporter: "Een prachtig gebaar"
Robert Maaskant tipt talent van Ajax: "PSV is daar naar op zoek"
Strijd om plek 2 en 3: resterende programma's Ajax & concurrenten
"Ik denk dat Ajax zo slecht was omdat FC Twente zo goed was"
FC Twente-watcher genoot: "Al die verwende kopjes uit Amsterdam"