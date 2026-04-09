Jorthy Mokio verlengt bij Ajax: "Dankbaar dat hij wil blijven"

Jorthy Mokio heeft zijn contract bij Ajax verlengd. De middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis die hem tot medio 2031 speler van de Amsterdammers maakt.

Ajax maakt zelf melding van de contractverlenging van het Belgische talent. "Jorthy is nog maar net achttien jaar en hij heeft al bijna vijftig wedstrijden in het eerste elftal van Ajax gespeeld", reageert technisch manager Jordi Cruijff op de contractverlenging van Mokio. "In heel Europa is bekend hoeveel talent hij heeft."

"Wij zijn heel blij dat hij naar ons toe kwam om te zeggen dat hij graag langer bij ons wil blijven. Hij kan zich hier verder ontwikkelen en nog meer van waarde zijn voor Ajax. Wij zijn ervan overtuigd dat wij de komende seizoenen nog veel plezier aan hem gaan beleven", aldus Cruijff.