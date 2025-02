'Jorthy Mokio wekt interesse van drie Premier League-topclubs'

De zestienjarige middenvelder staat inmiddels op de radar van meerdere grote clubs uit de Engelse Premier League, zo meldt CaughtOffside. Scouts van Manchester City, Arsenal en Chelsea worden aangestuurd om wedstrijden van de Belg te bekijken. Volgens het medium is Chelsea momenteel de club die de ontwikkeling van Mokio het meest nadrukkelijk in de gaten houdt.

De jongeling kan rekenen op interesse van de Engelse topclubs na onder meer een goed optreden in België tegen Union Saint-Gilloise in de Europa League. Daar maakte hij de belangrijke 0-2. Afgelopen donderdag verloren de Amsterdammers in eigen huis met 1-2, maar dat was voldoende voor het bereiken van de volgende ronde in de Europa League.