'Jorthy Mokio wil erkenning van Ajax; vertrek niet uitgesloten'

Jorthy Mokio kan een nieuw contract tekenen bij Ajax, maar het is de vraag of het Belgische toptalent zijn handtekening gaat zetten. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri verlopen de onderhandelingen moeizaam.

De entourage van Mokio zou al twee aanbiedingen van Ajax hebben afgewezen. "Is de toekomst van Mokio onzeker?", vraagt Tavolieri zich af bij de Zwitserse tak van Sky Sport. "De mensen rond Mokio zijn van mening dat de aanbiedingen van Ajax niet overeenkomen met zijn prestaties en vooruitgang van de laatste maanden. Het is een duidelijk signaal richting Ajax: Mokio wil erkenning voor zijn ware potentieel."

De middenvelder vierde in februari zijn achttiende verjaardag en mag sindsdien een vijfjarig contract tekenen in Amsterdam. "De huidige trend neigt meer naar een vertrek", meent Tavolieri. "De zaak is nog niet beslist, maar de kloof tussen de verwachtingen van de speler en het aanbod van de club blijft aanzienlijk."

Eerder werd al bekend dat Mokio naar verluidt een 'Jordan Henderson-salaris' eiste van meerdere miljoenen per jaar. Clubs uit Engeland, Frankrijk en Italië houden de situatie nauwlettend in de gaten. Mokio, die zondag nog negentig minuten meespeelde in de Klassieker tegen Feyenoord, heeft een contract tot de zomer van 2027 in de Johan Cruijff ArenA en staat dus op een kruispunt in zijn loopbaan.