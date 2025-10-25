'Jorthy Mokio wil heel snel miljonair worden': "Dan durf je wel"

Dat Jorthy Mokio en zijn management mikken op een salaris vergelijkbaar met dat van Jordan Henderson bij Ajax, zorgt voor flink wat verbaasde reacties. "Dan durf je wel", klinkt het gekscherend in #DoneDeal, de transferpodcast van VoetbalPrimeur.

Henderson verdiende naar verluidt zo’n vier à vijf miljoen euro per jaar bij Ajax, maar had al een lange staat van dienst. Dat geldt niet voor Mokio, die net komt kijken. Toch durft de zaakwaarnemer van de zeventienjarige Belg hoog in te zetten. "Ik zou het dan toch niet lekker vinden om een wedstrijd te spelen en veel balverlies te lijden. Je legt jezelf wel druk op", klinkt het in #DoneDeal.

Tegelijkertijd wordt duidelijk hoe de wereld werkt. "Maar grootverdiener worden is het andere uiterste", oordelen de makers van de podcast, terwijl ze de vergelijking met andere talenten maken.