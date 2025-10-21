'Mokio wil verlengen bij Ajax, maar eist Henderson-salaris'

Ajax blijft vastberaden om het contract van Jorthy Mokio open te breken en te verlengen. Zowel de club als de speler zien een gezamenlijke toekomst, maar de gesprekken afgelopen zomer liepen stuk op de financiële voorwaarden.

Het kamp van Mokio zou destijds hebben aangestuurd op een vergoeding die 'vergelijkbaar met dat van Jordan Henderson' was, een eis waar Ajax 'andere bedragen in gedachten' bij had, dat meldt Voetbal International.

De gesprekken met Jorthy Mokio zijn door Ajax gevoerd met dezelfde insteek als bij een andere jongeling, Bouwman. Mokio wordt op 28 februari achttien jaar en kan dan een contract voor vijf jaar tekenen. Voor Ajax was het onbespreekbaar dat Mokio een salaris zou krijgen zoals dat van Henderson, terwijl het kamp van de speler daar in de zomer op inzette. Ajax wil de samenwerking graag voortzetten, maar had andere financiële voorstellen. Voor Mokio staat vast dat hij wil blijven bij Ajax.