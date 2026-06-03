'Jorthy Mokio ziet eigen transferwaarde verder stabiliseren'

Jorthy Mokio kwam dit seizoen regelmatig in actie voor Ajax, maar onbetwist is hij nog niet. De jonge middenvelder ziet dat dan ook terug in zijn transferwaarde.

Transfermarkt schat de middenvelder namelijk nog steeds op 8 miljoen euro in. Zowel in afgelopen december als afgelopen zomer werd zijn transferwaarde ook op dat bedrag ingeschat.

Mokio heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2031. Dit seizoen kwam hij in 39 wedstrijden voor het eerste in actie, waarin hij vijf goals maakte en drie assists gaf.