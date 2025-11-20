Kick-off Podcast
Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

José Mourinho moet sterkhouder missen in wedstrijd tegen Ajax

Arthur
bron: Benfica
José Mourinho
José Mourinho Foto: © Pro Shots

Op 25 november speelt Benfica in Amsterdam tegen Ajax in de Champions League. Voor Dodi Lukebakio komt het duel te vroeg: de rechtsbuiten van de Portugezen liep tijdens een interland met België een breuk in zijn enkel op en staat de komende maanden aan de kant. Daardoor mist José Mourinho een belangrijke aanvaller in de Johan Cruijff ArenA.

Lukebakio kwam dinsdagavond als invaller in actie voor de Rode Duivels tegen Liechtenstein, maar moest na tien minuten alweer het veld verlaten. Onderzoek wees uit dat hij een breuk in zijn linkerenkel heeft opgelopen, zo bevestigt Benfica via de officiële kanalen. De Belg zal binnenkort geopereerd worden en is minimaal twee tot drie maanden uitgeschakeld.

Voor Benfica en Mourinho is het een flinke tegenvaller. Lukebakio had dit seizoen een sterke vorm en was een vaste waarde op de rechterflank. Ook tegen Ajax zou hij normaal gesproken in de basis starten. De blessure komt op een ongelukkig moment, want zowel de Portugezen als de Amsterdammers staan nog puntloos in de Champions League. Beide ploegen verloren tot nu toe alle vier hun wedstrijden. Tijdens het duel in Amsterdam zal in ieder geval een van de twee teams van de nul punten afgaan in de groepsfase.

Gerelateerd:
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Maduro doet open sollicitatie en wil naar WK: "Je weet nooit"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff in beeld bij Ajax': "Weer een romantische keuze"

0
Peter Bosz

Peter Bosz spoedig naar Ajax? "Zijn contract bij PSV loopt af"

0
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd