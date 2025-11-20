José Mourinho moet sterkhouder missen in wedstrijd tegen Ajax

Op 25 november speelt Benfica in Amsterdam tegen Ajax in de Champions League. Voor Dodi Lukebakio komt het duel te vroeg: de rechtsbuiten van de Portugezen liep tijdens een interland met België een breuk in zijn enkel op en staat de komende maanden aan de kant. Daardoor mist José Mourinho een belangrijke aanvaller in de Johan Cruijff ArenA.

Lukebakio kwam dinsdagavond als invaller in actie voor de Rode Duivels tegen Liechtenstein, maar moest na tien minuten alweer het veld verlaten. Onderzoek wees uit dat hij een breuk in zijn linkerenkel heeft opgelopen, zo bevestigt Benfica via de officiële kanalen. De Belg zal binnenkort geopereerd worden en is minimaal twee tot drie maanden uitgeschakeld.

Voor Benfica en Mourinho is het een flinke tegenvaller. Lukebakio had dit seizoen een sterke vorm en was een vaste waarde op de rechterflank. Ook tegen Ajax zou hij normaal gesproken in de basis starten. De blessure komt op een ongelukkig moment, want zowel de Portugezen als de Amsterdammers staan nog puntloos in de Champions League. Beide ploegen verloren tot nu toe alle vier hun wedstrijden. Tijdens het duel in Amsterdam zal in ieder geval een van de twee teams van de nul punten afgaan in de groepsfase.