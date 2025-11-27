José Mourinho spijkerhard voor Ajax: "Sorry dat ik dit zeg..."

José Mourinho stelt dat Ajax door de veranderde (financiële) verhoudingen in het internationale voetbal geen realistische kans meer maakt op het winnen van de Champions League. Dat zei de trainer van Benfica tijdens de persconferentie na de ontmoeting tussen beide ploegen, die eindigde in 0-2.

"Ajax is een enorme club met een gigantische historie. Maar ik denk, en sorry dat ik dit zeg en verbeter me als ik het fout heb, maar ik denk dat Ajax economisch gezien geen Europese grootmacht meer is", luidt zijn conclusie.

De laatste keer dat Ajax dicht bij Europese topprijzen kwam, was in het seizoen 2018/19, toen de ploeg de halve finale van de Champions League bereikte. In 2016/17 speelde Ajax de Europa League-finale tegen het Manchester United van Mourinho en in 2021/22 maakte de club indruk door alle zes groepswedstrijden in de Champions League te winnen.

Volgens Mourinho is het echter onwaarschijnlijk dat Ajax op korte termijn weer gaat meestrijden om de eindzege. "Dat geldt eigenlijk ook voor de Portugese clubs, voor Benfica. Dus ik denk dat Champions League-titels niet meer voor Ajax zijn, en ook niet voor Portugese teams", aldus de Portugees.

Daarna stelt hij een vraag aan de aanwezige journalisten: "Wanneer is de laatste keer dat een team buiten de grootste competities ter wereld de Champions League won?" Iemand in de zaal antwoordt: "FC Porto", wat bij Mourinho een glimlach oproept. Hij leidde dat Porto-elftal in het seizoen 2003/04 naar de Champions League-winst.