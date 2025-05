Joseph Oosting niet verrast: "We wisten dat Ajax zo ging spelen"

"Ik wilde ambitie zien. Wij willen voor Europees voetbal gaan en zo hoog mogelijk eindigen. We wisten dat Ajax alles of niets ging spelen, maar dat wilden wij ook. Wij wilden ook de toon zetten. In de eerste helft, en met name in het begin, waar we niet bij machte", opent Oosting in gesprek met de clubkanalen van FC Twente.

"We kregen wel de tijd en ruimte om te voetballen, maar dat lieten we na. We waren veel aan het verdedigen en uit een domme overtreding geven we de 1-0 weg. Dat wordt afgestraft in topvoetbal", zegt Oosting, die een betere tweede helft zag. "Je hebt het over ambitie. Het is niet dat je het alleen zegt, je moet het ook laten zien en dan maakt het niet uit waar je voetbalt."

"In de tweede helft hebben we dat gedaan. We hebben grote kansen gehad om de 1-1 te maken en misschien wel de 1-2. Die maken we niet en uiteindelijk krijgen we in blessuretijd de 2-0 tegen. Het was te weinig", zegt de trainer. "We hadden gehoopt met een goed gevoel de play-offs in te gaan. Op basis van de tweede helft doen we dat, maar over de eerste helft moeten we met elkaar zitten."



In de halve finale van de play-offs om Europees voetbal wacht NEC Nijmegen. Donderdagavond staan de twee teams tegenover elkaar in de Grolsch Veste: "We hebben ons voorwerk al gedaan. Iedereen heeft z’n werk kunnen doen, we zijn voorbereid."