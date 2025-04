Josip Sutalo doorbreekt grens en is plots miljoenen meer waard

Dat is ook bij Transfermarkt niet onopgemerkt gebleven. De marktwaarde van Sutalo wordt namelijk voor eerst in zijn loopbaan boven de twintig miljoen geschat. De Kroaat heeft de grens van twintig miljoen euro doorbroken en is nu 22 miljoen euro waard.

Dat is maar liefst vier miljoen euro meer dan bij de laatste peildatum half december toen Sutalo op achttien miljoen euro werd geschaald. Zoveel was de Kroaat ook waard toen hij in de zomer van 2023 voor 20,5 miljoen euro de overstap maakte van Dinamo Zagreb naar Ajax. Na zijn mindere periode in Amsterdam zakte de marktwaarde naar vijftien miljoen euro, maar Ajax lijkt met Sutalo weer goud in handen te hebben.

De Kroaat moet momenteel qua marktwaarde slechts drie spelers voor zich dulden bij Ajax. Alleen Jorrel Hato (30 miljoen euro), Brian Brobbey (27 miljoen euro) en Kenneth Taylor (23 miljoen euro) zijn iets meer waard dan de 25-jarige verdediger.