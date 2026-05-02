Josip Sutalo gaat in op toekomst: "Ik hou echt van Amsterdam..."

Josip Sutalo is dit seizoen niet altijd een vaste waarde gebleken bij Ajax. Onder Oscar Garcia is hij momenteel echter weer een belangrijke pion bij de Amsterdammers. Waar speelt hij na de zomer?

"Het zou heel krom zijn als ik nu al bezig ben met andere dingen dan Ajax", zegt Sutalo in eerlijk gesprek tegenover de camera van ESPN. "Ik ben speler van Ajax en focus me nu alleen op Ajax. En dan zeker op de laatste paar wedstrijden."

Enige vorm van uitsluitsel durft hij dan ook niet te geven. "Voetbal is gewoon een heel rare sport, alles kan veranderen binnen een dag. Ik ben daar op dit moment echt niet mee bezig. Ik hou ook echt van Amsterdam, zeker als het zo zonnig is als vandaag…"