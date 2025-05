'Josip Sutalo kan Ajax mogelijk verruilen voor Europese topclub'

Josip Sutalo is één van de spelers die op de nominatie staat om Ajax te verlaten. De Kroatische verdediger zou over belangstelling echter niets te klagen hebben.

Het Algemeen Dagblad weet namelijk te melden dat Sutalo gevolgd wordt door de Italiaanse grootmacht Juventus, dat schrijft journalist Johan Inan. De 25-jarige verdediger heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2028, maar zou dus een bijzondere stap naken.

Ajax haalde Sutalo in de zomer van 2023 naar Nederland onder toenmalig technisch directeur Sven Mislintat. De verdediger was één van de weinige transfers van de Duitser waar Maurice Steijn - destijds de hoofdtrainer van Ajax - wél over te spreken was. Sutalo werd voor ruim 20 miljoen euro gekocht van Dinamo Zagreb.