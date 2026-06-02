Josip Sutalo krijgt fantastisch nieuws en kan zijn koffers pakken

Josip Sutalo aan de bal Foto: © BSR Agency

Josip Sutalo heeft niet het allerbeste seizoen bij Ajax achter de rug, maar heeft toch goed nieuws mogen ontvangen. De centrale verdediger zit bij de definitieve selectie van Kroatië voor het WK van komende zomer.

Tijdens het toernooi dat wordt afgewerkt in Canada, de Verenigde Staten en Mexico is Kroatië ingedeeld in Groep L. Daarin speelt het land tegen Engeland, Ghana en Panama. De eerste wedstrijd van het toernooi speelt de ploeg van Sutalo tegen de Engelsen. Naast Sutalo zijn onder meer ook Ivan Perisic van PSV en Luka Modric van AC Milan opgeroepen.

De volledige selectie van Kroatië

Keepers: Dominik Kotarski (FC Kopenhagen), Ivor Pandur (Hull City), Dominik Livakovic (GNK Dinamo Zagreb)

Verdedigers: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Luka Vušković (Hamburger SV), Josip Sutalo (Ajax), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlić (FC Midtjylland), Josip Stanisić (Bayern München)

Middenvelders: Luka Modric (AC Milan), Nikola Moro (Bologna), Kristijan Jakic (FC Augsburg), Petar Sucic (Inter Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Luka Sucic (Real Sociedad), Mario Pasalic (Atalanta), Nicola Vlasic (Torino), Martin Baturina (Como), Toni Fruk (HNK Rijeka), Andrej Kramarić (TSG Hoffenheim)

Aanvallers: Ivan Perisic (PSV), Marco Pasalic (Orlando City), Igor Matanović (SC Freiburg), Petar Musa (FC Dallas), Ante Budimir (Osasuna)

