Josip Sutalo krijgt fantastisch nieuws en kan zijn koffers pakken

Josip Sutalo heeft niet het allerbeste seizoen bij Ajax achter de rug, maar heeft toch goed nieuws mogen ontvangen. De centrale verdediger zit bij de definitieve selectie van Kroatië voor het WK van komende zomer.

Tijdens het toernooi dat wordt afgewerkt in Canada, de Verenigde Staten en Mexico is Kroatië ingedeeld in Groep L. Daarin speelt het land tegen Engeland, Ghana en Panama. De eerste wedstrijd van het toernooi speelt de ploeg van Sutalo tegen de Engelsen. Naast Sutalo zijn onder meer ook Ivan Perisic van PSV en Luka Modric van AC Milan opgeroepen.