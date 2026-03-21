Josip Sutalo looft Ajacied: "Die connectie is gegroeid en erg goed"

Josip Sutalo speelde onlangs zijn honderdste wedstrijd in het shirt van Ajax. De Kroatische verdediger speelde van de huidige selectie het vaakst samen met Youri Baas en kan het goed vinden met zijn ploeggenoot.

"Francesco Farioli riep ons vorig seizoen bij elkaar. We kregen taken en verwachtingen van elkaar", weet Sutalo zich te herinneren op de clubsite van Ajax. Liefst 44 keer stonden de twee verdedigers samen op het veld in het shirt van de Amsterdammers. "Die connectie is gegroeid en inmiddels is die erg goed tussen elkaar."

"Ik wil niet te ver vooruitkijken. Het gaat nu om dit seizoen, want we moeten uit deze situatie komen en het seizoen goed eindigen. Maar ik wil het hoogst haalbare halen in de toekomst, dat spreekt voor zich. Op voetbalgebied wil ik mezelf door ontwikkelen en beter en sterker worden", aldus Sutalo.