Josip Sutalo maakt indruk in Italië: "Hij lijkt elke cent waard"

In zijn tijd bij Ajax wist Josip Sutalo geen onuitwisbare indruk achter te laten. De Kroatische verdediger vertrok de voorbije transferzomer naar Lazio Roma en in de Italiaanse hoofdstad maakt hij wél indruk.

"Zijn woorden spreken voor zich: Ik ben hier om mijn waarde te bewijzen. Dat is in 180 minuten wel duidelijk geworden", valt te lezen in Corriere dello Sport. "Sutalo heeft zijn plek bij Lazio veroverd en nu zal hij die ook bij Kroatië veroveren."

Het medium geeft aan dat de voormalig Ajacied de vorige wedstrijden heeft 'gedomineerd'. "We zijn nog maar net begonnen en zijn vorm kan alleen maar beter worden. Hij lijkt elke cent waard, gezien zijn positieve impact", aldus Corriere dello Sport.