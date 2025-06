Josip Sutalo onder de indruk van PSV'er: "Dat is pure klasse"

Josip Sutalo kon na afloop van het seizoen niets anders dan zijn felicitaties overbrengen aan Ivan Perisic. De Ajacied speelt samen met de PSV'er bij het nationale elftal van Kroatië en is blij dat Perisic weer is hersteld van de zware blessure die hem voor zijn tijd in Eindhoven lang buitenspel hield.

"Wat Ivan laat zien is echt bewonderenswaardig", vertelt Sutalo in Sportske novosti. "Iedereen weet hoe zwaar zijn blessure was en om dan terug te komen op dit niveau, in een kampioensploeg, met beslissende goals… Dat is pure klasse. Het is niet makkelijk om na zo'n blessure weer topfit te raken. Maar Ivan werkt keihard."

"Iedereen in het Kroatische team is blij dat we weer zo'n vrolijke, gedreven en kwalitatieve Perišić terug hebben. Hij is van grote waarde, zowel binnen als buiten het veld", gaat de centrale verdediger van de Amsterdammers verder. PSV kroonde zich dit seizoen tot kampioen van Nederland, nadat Ajax een voorsprong van negen punten verspeelde. En dus mocht de PSV'er de Ajacied even plagen.

"Of ik hem op een etentje heb getrakteerd? Nee joh", lacht hij. "Ik kon niet anders dan hem feliciteren. Hij verdient het. Hij heeft een geweldig seizoen gespeeld en was van grote waarde voor de titel", aldus Sutalo.