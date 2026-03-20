Josip Sutalo onthult: "Eerst at ik die nooit voor wedstrijden"

"In het begin vond ik de kritiek lastig, daar kan ik nu veel beter mee omgaan", legt hij uit op de Ajax-site. "Hoe ik dat geleerd heb? Mensen van buitenaf kijken anders naar voetballers dan wijzelf. Die zijn vaak kritischer en dat heb ik een plekje kunnen geven. In het begin vond ik dat lastig en deed dat iets met mij. Nu laat ik dat van me afglijden en weet ik goed waarom dingen zo gaan als ze gaan. Daarnaast helpt ook mijn ervaring mij in veel situaties, binnen en buiten het veld."



Sutalo is inmiddels ook een liefhebber van pannenkoeken. "Eerst at ik die nooit voor wedstrijden", blikt hij terug. "Nu wel. En dan niet met Nutella, maar met stroop. Ik vind het lekker. Ik voel me thuis hier, dat kan ik wel zeggen. Ik ben de club en de cultuur hier echt gaan leren kennen. Bij Dinamo Zagreb wist ik al dat Ajax een grote club was en dat is ook de reden dat ik hier naartoe ben gekomen", vervolgt Sutalo.

"Dat merk ik nu ook sinds ik hier zit. Kijk, Dinamo Zagreb is de grootste club van Kroatië. Ajax is dat hier ook", constateert hij. "Dus de druk bij Ajax heb ik daar ook gevoeld. Daar moest ik ook presteren en kampioen worden. Deze club staat bekend om de jeugd en ik merk dat veel jonge spelers de kans krijgen om bij Ajax 1 te voetballen. Ik vind dat mooi om te zien", besluit Sutalo.