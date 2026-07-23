'Josip Sutalo staat in de belangstelling van verschillende clubs'

Ajax sluit een vertrek van Josip Sutalo deze zomer niet uit. Volgens Voetbal International-watcher Lentin Goodijk is er belangstelling voor de Kroatische verdediger, die nog altijd een aanzienlijke marktwaarde vertegenwoordigt.

Goodijk meldt dat er momenteel ‘wat interesse’ is in Sutalo. De 25-jarige centrumverdediger behoort bovendien nog altijd tot de grootverdieners in Amsterdam, mede doordat hij in de periode van Sven Mislintat voor ruim twintig miljoen euro werd overgenomen van Dinamo Zagreb. Om welke clubs het gaat en of de belangstelling op korte termijn concreet wordt, is vooralsnog niet duidelijk.

Een eventuele transfer zou Ajax wel financiële ruimte kunnen opleveren. Volgens Transfermarkt heeft Sutalo nog altijd een marktwaarde van twaalf miljoen euro. Daarnaast is hij een vaste waarde in de nationale ploeg van Kroatië en kwam hij ook in actie op het WK.