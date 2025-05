Josip Sutalo: "Wij hebben daarin de beste spelers van de wereld"

"We hebben de beste spitsen van de wereld", geeft Sutalo zijn mening over Weghorst en Brobbey tegenover de clubkanalen van Ajax. "Met hen sparren tijdens trainingen helpt mij enorm. Brobbey is sterk, heel sterk." Sutalo vindt in de Eredivisie ook Luuk de Jong van PSV een sterke spits. "Ik wist dat hij een sterke kopper was en het was heel belangrijk om dicht bij hem te staan."

Sutalo zelf kende een zwaar eerste seizoen, maar is nu een uitblinker in de Eredivisie. "Dit seizoen gaat alles makkelijker. We zijn meer gemotiveerd en positiever. Ik probeer mijn medespelers altijd te helpen en misschien is het coachen nu iets makkelijker omdat we elkaar allemaal kennen."