Maarten Wijffels: "Dat lijkt me wel een aderlating voor Ajax"
'Josip Sutalo zet stap in nieuwe richting na transferperiode'

Cherine
Josip Sutalo in het nieuwe uittenue
Josip Sutalo in het nieuwe uittenue Foto: © Ajax

Josip Sutalo, Ajax-verdediger, gaat van zaakwaarnemer wisselen. Dat meldt transferjournalist Nicolò Schira woensdagochtend. Het is nog niet bekend wat de Kroaat ertoe heeft bewogen van agent te veranderen.

Afgelopen seizoen groeide Sutalo uit tot een belangrijke speler voor Ajax. Er werd zelfs gespeculeerd dat hij een transfer zou maken, maar uiteindelijk greep geen enkele club toe. Hierdoor blijft de centrale verdediger nog steeds onder contract in de Johan Cruijff ArenA, waar hij vastligt tot medio 2028.

Fali Ramadani wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe agent van Sutalo, aldus Schira. Waarom de Kroaat precies van zaakwaarnemer wisselt, is nog onduidelijk. Al vroeg in de zomer circuleerde het gerucht dat Francesco Farioli Sutalo wilde meenemen naar FC Porto, maar de Portugese topclub trok zich uiteindelijk terug.

Sutalo maakte in de zomer van 2023 voor ruim twintig miljoen euro de overstap van Dinamo Zagreb naar Ajax. Zijn huidige transferwaarde wordt geschat op 24 miljoen euro, waarmee de verdediger nog steeds een gewild talent blijft in Europa.

Josip Sutalo
