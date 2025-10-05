Josip Sutalo ziet na lange tijd transferwaarde met miljoenen dalen

Josip Sutalo kent vooralsnog een wisselvallig seizoen bij Ajax. De verdediger is geen onbetwist basisspeler onder trainer John Heitinga.

Na een sterk vorig seizoen raakte de Kroaat in de voorbereiding op dit seizoen geblesseerd. Hierdoor miste hij een aantal wedstrijden. Inmiddels is hij weer fit, maar draait het bij Ajax zelf niet heel sterk.

Die ontwikkelingen zijn ook terug te zien in de transferwaarde van Sutalo. Waar de verdediger bij de afgelopen schatting van Transfermarkt.nl op zijn toppunt van 24 miljoen zat, is dat inmiddels weer gedaald naar 22 miljoen.

De 25-jarige Sutalo heeft nog een contract tot medio 2028 in Amsterdam.