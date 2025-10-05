Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Josip Sutalo ziet na lange tijd transferwaarde met miljoenen dalen

Tom
bron: Transfermarkt
Josip Sutalo
Josip Sutalo Foto: © Pro Shots

Josip Sutalo kent vooralsnog een wisselvallig seizoen bij Ajax. De verdediger is geen onbetwist basisspeler onder trainer John Heitinga. 

Na een sterk vorig seizoen raakte de Kroaat in de voorbereiding op dit seizoen geblesseerd. Hierdoor miste hij een aantal wedstrijden. Inmiddels is hij weer fit, maar draait het bij Ajax zelf niet heel sterk.

Die ontwikkelingen zijn ook terug te zien in de transferwaarde van Sutalo. Waar de verdediger bij de afgelopen schatting van Transfermarkt.nl op zijn toppunt van 24 miljoen zat, is dat inmiddels weer gedaald naar 22 miljoen.

De 25-jarige Sutalo heeft nog een contract tot medio 2028 in Amsterdam. 

Gerelateerd:
John Heitinga en Mika Godts

Belgische voetbalbond meldt vervelend nieuws over Mika Godts

0
Carlos Forbs viert zijn goal

Oud-Ajacied kroont zich tot matchwinner in Belgische topper

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Josip Sutalo
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 FC Groningen 8 3 15
5 NEC Nijmegen 7 8 12
6 AZ 7 4 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd