'Journalist geslagen na PSV - Ajax, verdachte is aangehouden'

Na afloop van de wedstrijd tussen PSV en Ajax (0-2) is een 51-jarige fan opgepakt wegens het mishandelen van een sportjournalist. Dat meldt het Eindhovens Dagblad . De journalist raakte daarbij gewond aan zijn gezicht, aldus de politie.

Na de wedstrijd PSV–Ajax op 30 maart in het Philips Stadion, die Ajax met 0-2 won, werd een mannelijke sportjournalist mishandeld op de parkeerplaats terwijl hij samen met een cameravrouw fans interviewde. De 51-jarige verdachte meldde zichzelf later bij de politie en wordt verdacht van mishandeling. De zaak is inmiddels overgedragen aan het Openbaar Ministerie.

"Na het incident zijn de journalist en de cameravrouw opgevangen in het perscentrum in het stadion", zo valt er te lezen. Er werd meteen een onderzoek gestart naar het incident. De man werd geïdentificeerd en vervolgens meldde hij zichzelf op het politiebureau. Inmiddels loopt hij weer op straat in afwachting van zijn zaak.