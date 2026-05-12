Journalist gruwelt van sfeer in ArenA: "Het is gewoon niet leuk"

Willem Vissers was zondag bij Ajax - FC Utrecht (1-2) in de Johan Cruijff ArenA. De journalist van De Volkskrant kon niet genieten van de wedstrijd en de sfeer, vertelde hij maandag bij Voetbalpraat .

Volgens Vissers leek de sfeer op de tribunes op het spel van Ajax. "De sfeer in de ArenA is hetzelfde als op het veld", zei hij. Hij merkte dat veel supporters het vertrouwen kwijt zijn: "Dat de mensen er eigenlijk niet meer in geloven."

Toch was hij wel positief over de F-Side. Die groep supporters bleef de ploeg steunen. "Heel veel daar hadden een keer een Ajax-shirt aangetrokken, in plaats van een zwarte jas. Het zag er leuk uit. Die bleven ook wel positief."