Journalist gruwelt van sfeer in ArenA: "Het is gewoon niet leuk"

Joram
bron: Voetbalpraat
Ajax-supporters kijken naar een duel in de Champions League Foto: © Pro Shots

Willem Vissers was zondag bij Ajax - FC Utrecht (1-2) in de Johan Cruijff ArenA. De journalist van De Volkskrant kon niet genieten van de wedstrijd en de sfeer, vertelde hij maandag bij Voetbalpraat.

Volgens Vissers leek de sfeer op de tribunes op het spel van Ajax. "De sfeer in de ArenA is hetzelfde als op het veld", zei hij. Hij merkte dat veel supporters het vertrouwen kwijt zijn: "Dat de mensen er eigenlijk niet meer in geloven."

Toch was hij wel positief over de F-Side. Die groep supporters bleef de ploeg steunen. "Heel veel daar hadden een keer een Ajax-shirt aangetrokken, in plaats van een zwarte jas. Het zag er leuk uit. Die bleven ook wel positief."

Maar verder vond hij de sfeer niet goed. Hij zag veel mensen vooral bezig met drinken en rondlopen. "Maar het is net zo als bij NAC Breda. De mensen zijn de hele dag bier aan het halen. Overal lopen mensen, het is net een popconcert."

Vissers vindt dat zorgelijk. Volgens hem lijkt het voetbal steeds meer op een uitje waarbij mensen zich vervelen. "Het is gewoon verveling, en niet leuk." 

Daarna maakte hij een vergelijking met honkbal: "Net zoals honkbal vroeger, toen er niemand op de honken stond. Daarom vinden de Amerikanen die sport ook zo leuk. Er staat niemand op de honken, ik kan een pilsje halen snel. En dan mis je nooit wat. Zo begint het voetbal ook een beetje te worden", aldus Vissers.

