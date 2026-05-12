Journalist gruwelt van sfeer in ArenA: "Het is gewoon niet leuk"
Willem Vissers was zondag bij Ajax - FC Utrecht (1-2) in de Johan Cruijff ArenA. De journalist van De Volkskrant kon niet genieten van de wedstrijd en de sfeer, vertelde hij maandag bij Voetbalpraat.
Volgens Vissers leek de sfeer op de tribunes op het spel van Ajax. "De sfeer in de ArenA is hetzelfde als op het veld", zei hij. Hij merkte dat veel supporters het vertrouwen kwijt zijn: "Dat de mensen er eigenlijk niet meer in geloven."
Toch was hij wel positief over de F-Side. Die groep supporters bleef de ploeg steunen. "Heel veel daar hadden een keer een Ajax-shirt aangetrokken, in plaats van een zwarte jas. Het zag er leuk uit. Die bleven ook wel positief."
Maar verder vond hij de sfeer niet goed. Hij zag veel mensen vooral bezig met drinken en rondlopen. "Maar het is net zo als bij NAC Breda. De mensen zijn de hele dag bier aan het halen. Overal lopen mensen, het is net een popconcert."
Vissers vindt dat zorgelijk. Volgens hem lijkt het voetbal steeds meer op een uitje waarbij mensen zich vervelen. "Het is gewoon verveling, en niet leuk."
Daarna maakte hij een vergelijking met honkbal: "Net zoals honkbal vroeger, toen er niemand op de honken stond. Daarom vinden de Amerikanen die sport ook zo leuk. Er staat niemand op de honken, ik kan een pilsje halen snel. En dan mis je nooit wat. Zo begint het voetbal ook een beetje te worden", aldus Vissers.
Bruggink geeft transfertip: "Het is een heel interessante spits"
'Ajax neemt deze zomer definitief afscheid van jonge verdediger'
Kieft na Ajax - FC Utrecht: "Heb me heel erg geërgerd aan hem"
Klaassen kritisch: "Hij werd weggezet als simpele voetballer"
"Ze zijn nu zover dat Gaaei de hoop is van de Ajax-supporters"
Driessen kritisch: "Hij is niet iemand meer die Ajax beter maakt"
Youri Regeer gefileerd: "Ligt gemiddeld vijf minuten op de grond"
Ajax legt vleugelaanvaller (17) vast: "Creativiteit en bravoure"
PSV-legendes balen voor Ajax: "Godverdomme, hoe kan het toch?"
FOTO | Edson Álvarez gespot in ArenA: "Kunnen we goed gebruiken"
Van Hanegem wijst: "Dat zal wel de redding zijn dan in Amsterdam"
Virtuele schema play-offs: Ajax speelt 'thuis' tegen FC Groningen
Mike Verweij kritisch op Ajax: "Inmiddels is hij aan het duiken"
Journalist gruwelt van sfeer in ArenA: "Het is gewoon niet leuk"
Klaassen spreekt met oud-Ajacied over nieuwe coach: "Positief"
Vink duidelijk over Ajacied: "Wie dit heeft bedacht: functie elders"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel SC Heerenveen - Ajax
García weet: "Er zullen volgend seizoen veel dingen veranderen"
Wim Kieft rekent af met Ajacied: "Kom op, wat een slap gedoe"
VIDEO | Ajacied woest op juichende FC Utrecht-supporter in ArenA
Bruggink: "Dit past ook precies in het plaatje van het seizoen"
Mike Verweij komt met onthulling: "Hij is er helemaal klaar mee"
NEC blijft Ajax nog voor op ranglijst: "Daar hebben we geluk mee"
Klaassen: "Het meest pijnlijke seizoen dat ik heb meegemaakt"
Henk Spaan doet Ajax-onthulling: "Is een week geleden rondgekomen"
Ajax Vrouwen-spits feliciteert PSV niet volmondig: "Win zelf graag"
'Ajax-directeur Beuker zit op 'dood spoor' en praat met nieuwe club'
Ajax tegen FC Groningen? "Dat wordt een bizarre wedstrijd..."
Van Hooijdonk ziet Ajax ploeteren: "Ze zijn blij met een puntje"
Van der Gijp kritisch op Ajax: "Gewoon heel slecht gedaan..."