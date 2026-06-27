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Juf had liefst 2 Oranje-spelers in haar klas: "Weghorst daagde uit"

Rik Engelbertink
bron: Tubantia
Wout Weghorst op de training van het Nederlands elftal
Wout Weghorst op de training van het Nederlands elftal Foto: © BSR Agency

Pauline Banierink en Inge Kuipers hebben liefst twee Oranje-spelers in hun klas gehad als juf: Wout Weghorst én Mats Wieffer. Het duo heeft nog goede herinneringen aan het tweetal, dat nu uitkomt voor respectievelijk Ajax en Brighton & Hove Albion. 

Pauline Bruns-Banierink is geen grote voetbalfan, maar haar ex-pupillen hebben het ver geschopt. "Natuurlijk blijf je ze dan volgen. Maar dat geldt ook voor de andere toppers", zegt ze tegenover Tubantia

Kuipers sluit zich daar volledig bij aan, maar werd wel even emotioneel toen ze het duo op het WK zag. "Daar stonden ze, met de armen over elkaars schouder, het volkslied te zingen. Toen heb ik wel even gehuild", geeft ze toe.

Met Weghorst kon ze het vroeger altijd goed vinden: "Hij liet zich zien in de klas. Daagde graag een beetje uit. Ook mij. Maar altijd op een goede manier." Wieffer was juist rustig, herinnert Bruns zich: "Hij is niets veranderd. Ook als kind was hij bescheiden, een beetje bedeesd en afwachtend. Hij liet zich er nooit op voorstaan dat hij zo goed kon voetballen."

Beiden voetbalden het liefst de hele dag. Elk momentje vrij werd gebruikt om de bal te pakken "We hadden een groot grasveld naast de school. Daar werd continu op gevoetbald. In de pauze, na schooltijd, altijd", vertelt Inge Kuipers.

"De jongens van Weghorst (ook zijn drie broers zaten op ’t Iemnschelf, red.) waren altijd keurig gekleed. Nette schoenen, witte broek. Maar die zat bij Wout binnen de kortste tijd onder de grasvlekken", weet ze nog. "Daar werd zijn moeder een beetje moe van. Toen hebben we de suggestie gedaan dat ze Wout een tas met oude kleren mee naar school zou geven. Ik weet eigenlijk niet of ze dat ook heeft gedaan."

Nu heeft het duo gezamenlijk het WK gehaald: "Maar ik weet niet of ik daarvoor midden in de nacht voor de televisie ga zitten", zegt Inge Kuipers. "Misschien als ze het heel goed doen", voegt Bruns-Banierink toe. 

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