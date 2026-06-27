Juf had liefst 2 Oranje-spelers in haar klas: "Weghorst daagde uit"
Pauline Banierink en Inge Kuipers hebben liefst twee Oranje-spelers in hun klas gehad als juf: Wout Weghorst én Mats Wieffer. Het duo heeft nog goede herinneringen aan het tweetal, dat nu uitkomt voor respectievelijk Ajax en Brighton & Hove Albion.
Pauline Bruns-Banierink is geen grote voetbalfan, maar haar ex-pupillen hebben het ver geschopt. "Natuurlijk blijf je ze dan volgen. Maar dat geldt ook voor de andere toppers", zegt ze tegenover Tubantia.
Kuipers sluit zich daar volledig bij aan, maar werd wel even emotioneel toen ze het duo op het WK zag. "Daar stonden ze, met de armen over elkaars schouder, het volkslied te zingen. Toen heb ik wel even gehuild", geeft ze toe.
Met Weghorst kon ze het vroeger altijd goed vinden: "Hij liet zich zien in de klas. Daagde graag een beetje uit. Ook mij. Maar altijd op een goede manier." Wieffer was juist rustig, herinnert Bruns zich: "Hij is niets veranderd. Ook als kind was hij bescheiden, een beetje bedeesd en afwachtend. Hij liet zich er nooit op voorstaan dat hij zo goed kon voetballen."
Beiden voetbalden het liefst de hele dag. Elk momentje vrij werd gebruikt om de bal te pakken "We hadden een groot grasveld naast de school. Daar werd continu op gevoetbald. In de pauze, na schooltijd, altijd", vertelt Inge Kuipers.
"De jongens van Weghorst (ook zijn drie broers zaten op ’t Iemnschelf, red.) waren altijd keurig gekleed. Nette schoenen, witte broek. Maar die zat bij Wout binnen de kortste tijd onder de grasvlekken", weet ze nog. "Daar werd zijn moeder een beetje moe van. Toen hebben we de suggestie gedaan dat ze Wout een tas met oude kleren mee naar school zou geven. Ik weet eigenlijk niet of ze dat ook heeft gedaan."
Nu heeft het duo gezamenlijk het WK gehaald: "Maar ik weet niet of ik daarvoor midden in de nacht voor de televisie ga zitten", zegt Inge Kuipers. "Misschien als ze het heel goed doen", voegt Bruns-Banierink toe.
Ten Hag: "Speler als Weghorst normaal onhaalbaar voor FC Twente"
Wout Weghorst spits van FC Twente: "Er bleef nog één droom over"
BREAKING: Wout Weghorst vindt nieuwe werkgever en verlaat Ajax
Juf had liefst 2 Oranje-spelers in haar klas: "Weghorst daagde uit"
Koeman krijgt kritiek na basisplek Aké: "Geef Hato nou de kans"
Ajax-middenvelder vertrekt op huurbasis: "Zijn we heel blij mee"
"Als kleine jongen bij Ajax werd er al anders naar me gekeken"
Van der Vaart lacht om Brobbey: "Dan loopt een vrouw meteen weg"
'Ajax slaat toe: koopje van enkele tonnen tekent voor vier jaar'
Ajax-doelwit vertrekt per direct: "We wensen hem veel succes"
'FC Twente hoopt op Weghorst; ook Spaanse en Portugese interesse'
FC Dordrecht haalt Kuijt-opvolger weg bij Ajax: "Ontzettend blij"
Ajax maakt plotseling vertrek bekend: jeugdtrainer per direct weg
Van der Gijp over oud-Ajacied: "Daarna zie je dat weer weken niet"
Rosa sprak veel met teamgenoot: "Echt over van alles en nog wat"
Ajax ziet vleugelaanvaller een transfer naar Noorwegen maken
Wouter Goes over oud-Ajacied: "Dan ben je ook gewoon de lul"
Ajax maakt complete staf van hoofdtrainer Michel Sanchez bekend
Ajax laat verdediger opnieuw vlieguren maken bij Eredivisieclub
Weghorst niet naar FC Twente? "Zei dat hij andere belangen had"
Brian Brobbey blijft in topvorm: "Ik heb leuke berichten gehad"
Ajax presenteert Marokkaanse verdediger van Union Touarga Sportif
Grotenbreg (28), die winnende goal tegen Ajax maakte, overleden
'Ajax selecteert door in staf en neemt afscheid van tweetal'
'Jordi Cruijff de markt op: deze posities wil Ajax versterken'
VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden
Veltman reageert woest op Ajax-geruchten: "Triggerde iets in mij"
'Ajax zet torenhoog in en denkt aan komst van Julian Brandt'
VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië
'Oud-Ajacied Gibson Yah staat voor een transfer naar Engeland'