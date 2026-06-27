Juf had liefst 2 Oranje-spelers in haar klas: "Weghorst daagde uit"

Pauline Banierink en Inge Kuipers hebben liefst twee Oranje-spelers in hun klas gehad als juf: Wout Weghorst én Mats Wieffer. Het duo heeft nog goede herinneringen aan het tweetal, dat nu uitkomt voor respectievelijk Ajax en Brighton & Hove Albion.

Pauline Bruns-Banierink is geen grote voetbalfan, maar haar ex-pupillen hebben het ver geschopt. "Natuurlijk blijf je ze dan volgen. Maar dat geldt ook voor de andere toppers", zegt ze tegenover Tubantia.

Kuipers sluit zich daar volledig bij aan, maar werd wel even emotioneel toen ze het duo op het WK zag. "Daar stonden ze, met de armen over elkaars schouder, het volkslied te zingen. Toen heb ik wel even gehuild", geeft ze toe.

Met Weghorst kon ze het vroeger altijd goed vinden: "Hij liet zich zien in de klas. Daagde graag een beetje uit. Ook mij. Maar altijd op een goede manier." Wieffer was juist rustig, herinnert Bruns zich: "Hij is niets veranderd. Ook als kind was hij bescheiden, een beetje bedeesd en afwachtend. Hij liet zich er nooit op voorstaan dat hij zo goed kon voetballen."