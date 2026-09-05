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Julian Brandt lyrisch over PSV'er: "Ik houd van deze kerel"

Rik Engelbertink
Julian Brandt en Mika Godts
Julian Brandt en Mika Godts Foto: © Pro Shots

Julian Brandt heeft zin in het weerzien met zijn oud-trainer Peter Bosz. De Duitser kent Bosz van zijn periode bij Bayer Leverkusen, waar de twee samenwerkten. Nu staat het duo in de topper van Ajax tegen PSV tegenover elkaar.

"Wat kan ik zeggen?", begint Brandt bij ESPN over Bosz. "Ik houd van deze kerel. Hij is een geweldige coach en een geweldig mens. Ik heb een fantastisch jaar met hem gehad en ik weet waartoe hij in staat is als coach. Dat heeft hij de afgelopen drie jaar ook in Nederland laten zien."

Dat Bosz de tegenpartij traint maakt het duel extra speciaal voor Brandt. "Het is altijd fijn om hem weer te zien. Ik kijk ernaar uit om hem weer te zien. Het wordt een typische voetbalwedstrijd waarin beide ploegen willen winnen met wat leuke bijkomstigheden."

Peter Bosz stond tussen 2018 tot 2021 aan het roer bij Bayer Leverkusen. Onder leiding van Bosz speelde Brandt twintig wedstrijden en vond hij zevenmaal het net terwijl hij ook liefst elf keer aangever was.

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