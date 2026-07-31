Julian Brandt naar Ajax: "Hij kon ook bij andere clubs tekenen"
Ajax heeft een enorme slag geslagen op de transfermarkt. De Amsterdammers hebben Julian Brandt transfervrij vastgelegd. De Duitse aanvallende middenvelder heeft in Amsterdam een contract voor drie seizoenen ondertekend, dat loopt tot medio 2029.
Brandt (30 jaar) komt met veel ervaring naar Ajax. De 48-voudig international van Duitsland speelde de afgelopen zeven jaar voor Borussia Dortmund. Daarvoor stond hij zes seizoenen onder contract bij Bayer Leverkusen.
Jordi Cruijff is namens Ajax zeer enthousiast over de komst van de Duitser. Volgens de technisch directeur was Brandt niet alleen gewild door Ajax.
"Julian heeft voor Ajax gekozen en daar zijn wij superblij mee. Wij zijn al maanden met elkaar in gesprek en hij kon ook bij andere clubs tekenen. Met hem halen wij een internationale topspeler binnen met veel ervaring en met een fantastische mentaliteit. Ik weet zeker dat hij een kwaliteitsimpuls aan ons team gaat geven", aldus Cruijff op de clubsite.
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