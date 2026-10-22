Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Julian Brandt openhartig na komst bij Ajax: "Was niet mentaal klaar"

Arthur
Julian Brandt
Julian Brandt Foto: © BSR Agency

Julian Brandt maakt sinds zijn komst naar Ajax indruk in Nederland. De Duitse middenvelder speelt voor het eerst in zijn carrière buiten Duitsland. Bij de podcast Supersub vertelt hij waarom die stap pas op dertigjarige leeftijd kwam en hoe hij naar het einde van zijn loopbaan kijkt.

De keuze voor Amsterdam betekende voor Brandt een nieuwe fase in zijn leven. Hoewel hij al jarenlang als profvoetballer actief is, speelde hij nooit eerder in het buitenland. Dat had volgens hem ook te maken met zijn persoonlijke situatie. "Ik denk niet dat ik mentaal klaar was om me comfortabel te voelen in het buitenland. Ik had een sterke band met familie, met mijn broers, met mijn vrienden. Daarom kwam het later dan misschien gedacht", legt hij uit bij het Duitse Supersub.

Inmiddels leert Brandt bij Ajax een nieuwe omgeving kennen. Daarbij hoort ook het ontdekken van andere gewoontes en gebruiken. "Het is altijd interessant om naar een land te komen, je een beetje aan te passen, te zien wat de gebruiken hier zijn en dingen te leren die gewoon anders zijn", aldus de middenvelder. Hoewel Brandt inmiddels dertig jaar oud is, verwacht hij nog meerdere jaren als profvoetballer actief te kunnen zijn. Hij schat dat zijn carrière nog zes, zeven of acht jaar kan duren, maar wil zich voorlopig niet bezighouden met wat daarna komt.

"Ik wil niet in de toekomst leven en er nu over nadenken", vertelt Brandt. Volgens de Duitser is het belangrijker om te genieten van wat hij op dit moment als voetballer meemaakt. Brandt begrijpt dat voetballers al vroeg nadenken over hun leven na hun carrière, maar vindt dat dit niet ten koste mag gaan van het plezier in het heden. "Maar ik denk niet dat dat recht doet aan wat je nu hebt. Je moet er tot het laatste moment van genieten", besluit hij.

Zet in op Ajax tegen Atalanta!

Ajax speelt donderdagavond de Conference League-wedstrijd tegen Atalanta. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Maurizio Sarri

Sarri met handen in het haar richting Ajax: "Nooit eerder meegemaakt"

0
Oleksandr Zinchenko klapt

Zinchenko terug op De Toekomst: "Dat zou ik geweldig vinden"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Julian Brandt
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel mist 8 (!) spelers bij Ajax: "Zondag misschien beschikbaar"

0
Wim Kieft en Davy Klaassen

Wim Kieft bespreekt Ajacied: "Klaassen heeft geen vertrouwen in hem"

0
Khalid Boulahrouz aan het werk als analyticus

Boulahrouz waarschuwt: "Ze verwachten gewoon te veel van Ajax"

0
Davy Klaassen bij de spelersbus van Ajax

Davy Klaassen krijgt kritiek: "Ik had hem die strafschop gegeven"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi ziet talenten van Ajax uitblinken: "Vond hem echt goed"

0
Marcos Leonardo en Pelle Clement

Pelle Clement baalt: "Dan is het aan de scheidsrechter"

0
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Van der Gijp adviseert Ajacied: "Zo pijnlijk en bijna mensonterend"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Sarri met handen in het haar richting Ajax: "Nooit eerder meegemaakt"

Zinchenko terug op De Toekomst: "Dat zou ik geweldig vinden"

Ter Stegen niet in paniek: "Dat geeft me geen slapeloze nachten"

Julian Brandt openhartig na komst bij Ajax: "Was niet mentaal klaar"

De Boer eerlijk over Ajax: "Heel erg gemist de afgelopen jaren"

MATCHDAY | Via deze manier kan je Europees duel van Ajax volgen

Van Gaal woest over opzet Champions League: "Het is corrupt!"

Frank de Boer tipt Míchel: "Ik zou hem links centraal opstellen!"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws