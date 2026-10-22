Julian Brandt openhartig na komst bij Ajax: "Was niet mentaal klaar"
Julian Brandt maakt sinds zijn komst naar Ajax indruk in Nederland. De Duitse middenvelder speelt voor het eerst in zijn carrière buiten Duitsland. Bij de podcast Supersub vertelt hij waarom die stap pas op dertigjarige leeftijd kwam en hoe hij naar het einde van zijn loopbaan kijkt.
De keuze voor Amsterdam betekende voor Brandt een nieuwe fase in zijn leven. Hoewel hij al jarenlang als profvoetballer actief is, speelde hij nooit eerder in het buitenland. Dat had volgens hem ook te maken met zijn persoonlijke situatie. "Ik denk niet dat ik mentaal klaar was om me comfortabel te voelen in het buitenland. Ik had een sterke band met familie, met mijn broers, met mijn vrienden. Daarom kwam het later dan misschien gedacht", legt hij uit bij het Duitse Supersub.
Inmiddels leert Brandt bij Ajax een nieuwe omgeving kennen. Daarbij hoort ook het ontdekken van andere gewoontes en gebruiken. "Het is altijd interessant om naar een land te komen, je een beetje aan te passen, te zien wat de gebruiken hier zijn en dingen te leren die gewoon anders zijn", aldus de middenvelder. Hoewel Brandt inmiddels dertig jaar oud is, verwacht hij nog meerdere jaren als profvoetballer actief te kunnen zijn. Hij schat dat zijn carrière nog zes, zeven of acht jaar kan duren, maar wil zich voorlopig niet bezighouden met wat daarna komt.
"Ik wil niet in de toekomst leven en er nu over nadenken", vertelt Brandt. Volgens de Duitser is het belangrijker om te genieten van wat hij op dit moment als voetballer meemaakt. Brandt begrijpt dat voetballers al vroeg nadenken over hun leven na hun carrière, maar vindt dat dit niet ten koste mag gaan van het plezier in het heden. "Maar ik denk niet dat dat recht doet aan wat je nu hebt. Je moet er tot het laatste moment van genieten", besluit hij.
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