Julian Rijkhoff verklaart keuze: "Daar spelen is ook niet alles"

Rijkhoff stond afgelopen zomer voor een belangrijke keuze. Meerdere clubs wilden de talentvolle aanvaller wel een seizoen huren van Ajax. "Vooral over de keuze Eredivisie of KKD. Onder in de Eredivisie spelen is ook niet alles. Dan kom je als aanvaller niet tot je recht", legt hij uit aan Voetbal International. "Dan speel je niet in een ploeg die veel de bal heeft en die aanvallend dominant is. Dan ga je normaal gesproken de tien goals niet halen."

Na dit seizoen keert de spits terug naar Ajax, waar hij een contract tot medio 2027 heeft. "Ik heb nog geen idee wat de plannen zijn. Ik word op de hoogte gehouden, ik laat het aan mijn zaakwaarnemer. Ik neem in ieder geval geen overhaaste beslissing, ik neem liever een goede beslissing", besluit hij.