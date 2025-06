'Julian Rijkhoff verlaat Ajax voor Keuken Kampioen Divisie-club'

Julian Rijkhoff gaat Ajax hoogstwaarschijnlijk verlaten. De jonge spits slaagde er niet in om door te breken in Amsterdam en lijkt aan de slag te gaan bij het onlangs gedegradeerde Almere City.

De Flevolanders hebben zich bij Ajax gemeld om Rijkhoff te huren, zo weet Voetbal International. Rijkhoff keerde in 2024 terug bij Ajax, nadat hij drie jaar eerder was vertrokken uit de hoofdstad. Destijds ging hij aan de slag bij Borussia Dortmund. Hij maakte intussen al wel zijn debuut in de Amsterdamse hoofdmacht, maar écht doorbreken lukte dus niet. In elf officiële wedstrijden kwam hij niet tot scoren.

Bij Jong Ajax scoorde hij vijftien treffers in 42 wedstrijden, wat de interesse van Almere City zomaar eens gewekt kan hebben. De club trok ook Ferdy Druijff al aan, maar in het Yanmar Stadion zou Rijkhoff zijn carrière een nieuwe impuls kunnen geven. Volgens VI zit er geen optie tot koop bij de huur. Rijkhoff heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2027.