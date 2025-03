Julian Rijkhoff voorbijgestreefd? "Zij hebben een streep voor"

Na het wegvallen van Wout Weghorst koos Francesco Farioli niet voor Rijkhoff. "Die spits deed een jaar geleden, na zijn terugkeer van Borussia Dortmund, al ervaring op in de hoofdmacht van Ajax. En gelet op het rendement was die keuze ook logischer geweest. Rijkhoff scoorde acht keer voor de beloften, waar Konadu na een half jaar pas op één treffer stond", stelt Johan Inan in het Algemeen Dagblad.

Volgens de clubwatcher geeft Farioli de voorkeur aan Konadu vanwege zijn profiel. "Zoals hij aanspeelpunt Brobbey de voorkeur gaf boven afmaker Weghorst, zo maakte Farioli een identieke keuze tussen de spitsen van Jong Ajax", legt Inan uit. "Sowieso hebben spelers met kracht en snelheid een streep voor bij de moderne trainer."

Met Konadu in de punt van de aanval van Ajax grotendeels hetzelfde blijven doen als met Brobbey. "Hoewel Konadu langer en minder breed is dan Brobbey, komt hij door zijn power en loopvermogen het meest in aanmerking voor de rol van targetman, waarachter vleugelspitsen gelanceerd kunnen worden", besluit de journalist.